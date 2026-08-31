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Царьград

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Xinhua: Лю Куаньжэнь осужден на 15 лет за коррупцию на $6,16 млн

Xinhua: Лю Куаньжэнь осужден на 15 лет за коррупцию на $6,16 млн

Заместитель председателя Ассоциации содействия развитию демократии Китая Лю Куаньжэнь приговорен к 15 годам тюремного заключения за коррупцию и растраты на $6,16 млн.

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