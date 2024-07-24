20+ человек, которые лучше прослывут жадинами, чем еще раз дадут денег в долг

Пару раз выручить родственника или друга в тяжелой финансовой ситуации — еще куда ни шло. Вот только некоторые из любителей перехватывать деньги могут слегка обнаглеть и сесть на шею, отказываясь вернуть долги.
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