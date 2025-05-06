Бригада ВСУ впервые вступила в бой с заградотрядом. Ветеран СВО: "Для нас это уже полпобеды"

Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

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  • юра федулов
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Комментарии
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Юрий анин
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12 час.
N
Nata
Не надо впадать в иллюзию эйфории. Не могут на поле боя победить - залезут в норы и будут гадить из под тишка.
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11 час.
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