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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Свечников получил 2 млн рублей от «Спартака» в виде зарплаты за август перед расторжением контракта («Сила Спорта»)

«Спартак» выплатил два миллиона рублей форварду Евгению Свечникову перед расторжением контракта. Красно-белые сегодня, 4 сентября, сообщили о расторжении договора с хоккеистом.

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