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Плющенко и Ягудин не сразятся в Петербурге в мартовском турнире из-за контракта

Плющенко и Ягудин не сразятся в Петербурге в мартовском турнире из-за контракта

В Петербурге планировали провести мартовский турнир шоу-программы, в котором должны были сразиться олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, однако этому не суждено состояться.

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