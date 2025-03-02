Плющенко и Ягудин не сразятся в Петербурге в мартовском турнире из-за контракта

В Петербурге планировали провести мартовский турнир шоу-программы, в котором должны были сразиться олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, однако этому не суждено состояться.
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