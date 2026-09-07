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Царьград

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Латвия введет 300% пошлину на российское зерно

Латвия введет 300% пошлину на российское зерно

Правительство Латвии планирует ввести 300% пошлину на зерно из России и Белоруссии. Премьер Латвии Андрис Кулбергс обсудил это с коалицией, стремясь к единой позиции среди стран Балтии, из-за трудностей экспорта через Азовское море.

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