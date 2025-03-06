Устроивший скандал в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский сдался Соединенным Штатам, заявил полковник ВВС Турции в отставке, член центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа 5 марта в публикации на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).