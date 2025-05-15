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В Европе встревожились из-за переговоров России и Украины в Стамбуле

В Европе встревожились из-за переговоров России и Украины в Стамбуле

Исключение европейских стран из переговоров России и Украины в Стамбуле стало кошмаром для Брюсселя. Об этом пишет итальянский обозреватель Клара Стателло в статье для издания LAntidiplomatico.

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Комментарии
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Влад Владимиров
В очередной раз уже совсем ничего не стоящей там из себя старенькой Европе бесцеремонно указали ей там на её же заслуженное , как говорится, ею истинное место. Она думала, что  будет сидеть впереди у ног хозяина, а оказалась, что сзади (около попы)... Сначала ее с рентабельностью производства осадили, теперь &quot;дали в нос&quot;... И поделом, если быть честным.😁
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