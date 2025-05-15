В Европе встревожились из-за переговоров России и Украины в Стамбуле

Влад Владимиров

В очередной раз уже совсем ничего не стоящей там из себя старенькой Европе бесцеремонно указали ей там на её же заслуженное , как говорится, ею истинное место. Она думала, что будет сидеть впереди у ног хозяина, а оказалась, что сзади (около попы)... Сначала ее с рентабельностью производства осадили, теперь "дали в нос"... И поделом, если быть честным.😁