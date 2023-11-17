Более 11,5 млн рублей в виде льготных займов привлекли социальные предприниматели от региональной Микрокредитной компании с начала года

Более 11,5 млн рублей в виде льготных займов получили нижегородские социальные предприниматели от АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) за десять месяцев 2023 года.
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