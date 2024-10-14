Страны Европы опасаются реакции России на их роль и степень вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом официальный представитель Кремля заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку в ответ на вопрос о возможном изменении отношения ЕС к конфликту согласно последним сообщениям в западных СМИ.
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