Стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего портят зубы не только у детей Ирэн ОрлонскаяВрачи-стоматологи утверждают, что продукты с плотной текстурой и высокой клейкостью считаются наиболее вредными для зубной эмали.
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