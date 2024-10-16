Сегодня в пригородах Екатеринбурга возможны перебои с электричеством

В среду, 16 октября, с 08:00 до 20:00 из-за плановых ремонтных работ возможны перебои электроснабжения в пригородах Екатеринбурга: поселках Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах «Торфяник», «Хлебопродукт», «Озерки», «Надежда-2», «Дорожник», «Мираж», «Сатурн», «Родничок 1,2», «Лада», «Геолог», «Исеть 3», «Старт», «Община», «Медик», «Сантос», в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры.