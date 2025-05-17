В Госдуме предложили ввести "демографическую неделю" для повышения рождаемости

В Госдуме предложили новый способ повысить рождаемость в России.Депутат Госдумы Георгий Арапов направил обращение министру труда России Антону Котякову с предложением ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск – "демографическую неделю".
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