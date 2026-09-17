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Газета.ру

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Психолог Смолярчук: реакция детей на публичность может существенно различаться

Психолог Смолярчук: реакция детей на публичность может существенно различаться

Постоянное внимание в социальных сетях может по-разному влиять на детей. Для одного ребенка съемки могут быть игрой, в то время как для другого постоянная публичность способна стать серьезным испытанием.

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