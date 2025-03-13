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Парламентская газета

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Reuters: США возобновляют поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных планирующих бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) после того, как их модернизировали для лучшей защиты от российских помех, сообщил Reuters со ссылкой на двух человек.

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