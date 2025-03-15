Царьград
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Царьград

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"Кругом измена, трусость и обман": В России вспоминают важную дату

"Кругом измена, трусость и обман": В России вспоминают важную дату

15 марта по старому стилю Николай II отрёкся от престола. Что это значит для России, рассказал учредитель "Царьграда" Малофеев108 лет назад Государь Николай II написал в своём дневнике, что "кругом измена, и трусость, и обман".

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Веру в справедливого царя расстреляли перед Зимним дворцом во время Кровавого воскресенья. В народе Николая 2 называли Николашка кровавый.
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20 час.
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