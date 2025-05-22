Бойцу UFC Волкову отклонили апелляцию судейского решения поединка с Ганом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в интервью "Чемпионату" заявил, что апелляция по поводу результата поединка против французского бойца Сирила Гана не была удовлетворена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии