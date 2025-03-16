Юрист Максимова: мошенники начали пользоваться искусственным интеллектом

Аферисты подделывают голос и изображение Мошенники, которые специализируются на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект, рассказала агентству «Прайм» управляющий партнер «Maximova & partners» Ольга Максимова.
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