💪В Новоаннинской ДЮСШ прошло первенство по спортивной акробатике. В соревнованиях принимали участие 40 спортсменов.
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💪В Новоаннинской ДЮСШ прошло первенство по спортивной акробатике. В соревнованиях принимали участие 40 спортсменов.