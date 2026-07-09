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Царьград

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Владислав Даванков предложил внедрить сервис безопасности геолокации

Владислав Даванков предложил внедрить сервис безопасности геолокации

Фракция "Новые люди" предложила МВД внедрить сервис "Безопасный маршрут" в России. Функция позволит гражданам делиться геолокацией с полицией в опасных ситуациях через приложения "Госуслуги", "МВД России" и систему-112.

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