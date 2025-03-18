Аксёнов: Желающих записаться в «Барс-Крым» так много, что даже пришлось ограничивать численность

Аксёнов: Желающих записаться в «Барс-Крым» так много, что даже пришлось ограничивать численностьГлава республики Сергей Аксёнов в интервью ТАСС рассказал, что у бойцов теробороны есть всё для выполнения боевых задач: вооружение, экипировка, техническое оснащение.