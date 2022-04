El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha decidido esta misma semana acudir al Gran Premio de las Américas en el circuito COTA (Circuit of The Americas), donde ha ganado siempre desde que entró en el calendario del campeonato del mundo salvo cuando se cayó en 2019 en el momento que era líder y el triunfo fue a parar a manos del español Alex Rins (Suzuki GSX RR), pero él mismo ha explicado que no llega en su mejor momento.