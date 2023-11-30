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Экономист Гиринский: Пенсионеров и их доходы будут считать по-новому с 1 декабря

Экономист Гиринский: Пенсионеров и их доходы будут считать по-новому с 1 декабря

Росстат усовершенствовал методику подсчета пенсионеров и сумм их ежемесячного обеспечения.Новые правила подсчета пенсионеров и их доходов Росстатом вступят в силу с 1 декабря 2023 года, рассказал экономист РУДН Андрей Гиринский.

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