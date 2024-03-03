Жители Москвы и Петербурга поделились фотографиями северного сияния

Жители регионов Центральной России опубликовали в соцсетях фотографии северного сияния. Свидетелями уникального природного явления стали жители Московской, Ленинградской, Тверской, Рязанской, Новгородской, Ярославской областей.
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