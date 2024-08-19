Все последствия аварии системы электроснабжения в Приморье ликвидированы

В Приморье были полностью ликвидированы все последствия аварии в системе электроснабжения. Об этом 19 августа сообщила исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш на брифинге.
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