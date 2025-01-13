В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона, назначенный Киевом, Иван Федоров.
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