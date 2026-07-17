Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

Сотрудничество ТОСов с муниципалитетами обсудили на заседании Совета при губернаторе

Сотрудничество ТОСов с муниципалитетами обсудили на заседании Совета при губернаторе

Координации их совместной работы было посвящено заседание совета по ТОС при губернаторе Архангельской области в региональном правительствеВ мероприятии приняли участие заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Рыженков, вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов, председатель региональной ассоциации ТОС Игорь Чесноков, руководители профильных государственных структур, представители муниципалитетов и главы областных ТОСов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии