Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ. В разговоре с американской телекомпанией СBS он признался, что ситуация сложилась тяжелая Украинский лидер отметил, что продвижение украинской армии идет очень медленно.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ. В разговоре с американской телекомпанией СBS он признался, что ситуация сложилась тяжелая Украинский лидер отметил, что продвижение украинской армии идет очень медленно.
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