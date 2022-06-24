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Звезды волнуются раз. Что такое астросейсмология и зачем она нужна

Звезды волнуются раз. Что такое астросейсмология и зачем она нужна

Фред Кавли, распорядившись раз в два года награждать премией в миллион долларов успехи в областях астрофизики, нанотехнологий и нейронаук, мотивировал это решение так: одна занимается самым большим, другая самым маленьким, третья — самым сложным.

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