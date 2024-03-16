Мурадов: Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму

Постпред республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что западные политики жалеют, что не признали итоги референдума на полуострове о вхождении в состав России до эскалации.
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