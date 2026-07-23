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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Если Петросян попросит поставить новую программу, конечно, соглашусь. Аделия – талантливая девушка»

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что готов поставить новую программу Аделии Петросян . 20 июля Петросян объявила, что покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе.

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