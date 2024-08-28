Сталин должен служить России, а не быть тараном против Путина

Сравнивать Путина и Сталина не этично, больше нужно с Петром, ведь тот начал движение , а вот сделала страну великой , Екатерина. Так, что у нас всё впереди, "Сталин "будет и будет страна ВЕЛИКОЙ,

Николай Вовк

в нашей истории есть три государственники, которые не заслуженно оболганы - Иван Грозный, Павел и Сталин. И на мой взгляд в этом виновата церковь, один убил митрополита, второй стал во главе католического ордера - Мальтийского, третий приложил руку к чистке попов.