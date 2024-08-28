В России поставили еще один памятник Иосифу Сталину — подобные новости уже не привлекают повышенного внимания.
Сталин должен служить России, а не быть тараном против Путина
Комментарии
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Николай Вовк
Сравнивать Путина и Сталина не этично, больше нужно с Петром, ведь тот начал движение , а вот сделала страну великой , Екатерина. Так, что у нас всё впереди, "Сталин "будет и будет страна ВЕЛИКОЙ,
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1 час.
Николай Вовк
в нашей истории есть три государственники, которые не заслуженно оболганы - Иван Грозный, Павел и Сталин. И на мой взгляд в этом виновата церковь, один убил митрополита, второй стал во главе католического ордера - Мальтийского, третий приложил руку к чистке попов.
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55 мин.
Ингерман Ланская
враги медленно и постоянно пытаются развалить Россию - бандеровцы, пиндосы, сталенисты, нацисты, мигранты.....
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47 сек.
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