Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сталин должен служить России, а не быть тараном против Путина

Сталин должен служить России, а не быть тараном против Путина

В России поставили еще один памятник Иосифу Сталину — подобные новости уже не привлекают повышенного внимания.

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Комментарии
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Николай Вовк
Сравнивать Путина и Сталина не этично, больше нужно с Петром, ведь тот начал движение , а вот сделала страну великой , Екатерина. Так, что у нас всё впереди, &quot;Сталин &quot;будет и будет страна ВЕЛИКОЙ,
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1 час.
Николай Вовк
в нашей истории есть три государственники, которые не заслуженно оболганы - Иван Грозный, Павел и Сталин. И на мой взгляд в этом виновата церковь, один убил митрополита, второй стал во главе католического ордера - Мальтийского, третий приложил руку к чистке попов.
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Ингерман Ланская
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