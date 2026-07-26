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МИД Литвы предложил два новых ограничения в отношении граждан РФ и Беларуси

МИД Литвы предложил два новых ограничения в отношении граждан РФ и Беларуси

МИД Литвы предложил запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость возле важных для нацбезопасности объектов и въезжать в республику для участия в мероприятиях в сфере культуры, образования, науки и спорта.

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