Камерный Хор Петербурга завершает концерты русской духовной музыки

Он исполнит произведения Штейнберга В храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной улице Центрального района Петербурга 10 ноября завершится серия концертов русской духовной музыки от Камерного Хора.
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