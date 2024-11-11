Конец санкциям? Не совсем, но Япония официально разрешила россиянам покупать и вывозить гибриды

Япония официально разрешила россиянам покупать и вывозить гибриды, о чем пишет РБК Приморье. С этого момента россияне могут покупать электрифицированные машины Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi и других компаний.
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