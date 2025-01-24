Глава Приднестровья: Молдавия препятствует поставкам газа

Россия приложила все усилия для возобновления поставок газа в Приднестровье через «Молдовагаз». Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передают «Вести».
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