В Республике Марий Эл полицейские информируют граждан в рамках акции «Защитим наших родителей»

Профилактическая акция проходит с 18 по 26 декабря. Так, в Оршанском районе участковые уполномоченные провели профилактический рейд на улицах, посетили продуктовые и хозяйственные магазины, общественные места.
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