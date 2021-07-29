Адыгея получила высокую оценку федерального куратора Хуснуллина за программу экономического развития

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Адыгея получила высокую оценку от федерального куратора за реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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