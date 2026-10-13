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Рязанские новости

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Рязанский суд приговорил жительницу Кубани к 9 годам колонии за сбыт наркотиков

Рязанский суд приговорил жительницу Кубани к 9 годам колонии за сбыт наркотиков

Жительница Краснодарского края получила 9 лет колонии за попытку сбыть более 1,2 кг синтетических наркотиков в Рязани.

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