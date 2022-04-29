«Страны-пьяницы»: какие народы пьют намного больше русских

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена.
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