Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleq Pazdnikov
    пиши больше мсКаким было послед...
  • Oleq Pazdnikov
    аффтар! не пшиКаким было послед...
  • Багира
    Какое-то у  вас  поверхностное  знание  об  интимных отношениях в  христианстве.  Если речь идет  о сексе в браке, то...Почему в христиан...

«Страны-пьяницы»: какие народы пьют намного больше русских

«Страны-пьяницы»: какие народы пьют намного больше русских

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх