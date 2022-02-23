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ФБР предупредило о возможных кибератаках «российских хакеров»

ФБР предупредило о возможных кибератаках «российских хакеров»

ФБР во время телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов и власти на местах о росте числа возможных кибератак при помощи программ-вымогателей со стороны «российских хакеров», сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомлённые источники.

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