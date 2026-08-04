В России высказались о сроках завершения СВО

Россия продолжает переговоры с партнерами, чтобы приблизить завершение специальной военной операции (СВО), но у конфликта есть не только дипломатическая, но и военная составляющая, сказала депутат Госдумы Светлана Журова.
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