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В России высказались о сроках завершения СВО

В России высказались о сроках завершения СВО

Россия продолжает переговоры с партнерами, чтобы приблизить завершение специальной военной операции (СВО), но у конфликта есть не только дипломатическая, но и военная составляющая, сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

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