Эксперт рассказал о льготах, которые в России положены пенсионерам

Их в России сразу несколько Пенсионерам в России положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, льготы по оплате транспортного и земельного налогов, а также региональные меры поддержки.
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