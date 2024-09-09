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Врачи рассказали, какие продукты нельзя есть при простуде

Врачи рассказали, какие продукты нельзя есть при простуде

Привычные нам продукты могут ослабить иммунную систему и способствовать ухудшению состояния.В сезон простуд важно следить за своим рационом, так как некоторые продукты могут ослабить иммунную систему и способствовать ухудшению состояния.

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