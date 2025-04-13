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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы 152-мм орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы 152-мм орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

После доклада с командного пункта о поражении цели расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие.

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