Индекс PMI сферы услуг России в марте вырос до 51,4 пункта

Сезонно скорректированный индекс деловой активности S&P Global в сфере услуг в России составил 51,4 пункта в марте по сравнению с 51,1 в феврале, что сигнализирует о незначительном расширении производства у поставщиков услуг.
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