Полюбила иностранца, ухаживала за больным сыном и обвинила в смерти мужа театр. Жизнь Екатерины Марковой

Екатерина Маркова родилась в Иркутске в семье, где царила атмосфера интеллигентности и творчества. Ее отец, Георгий Марков, был известным писателем, автором произведений «Сибирь» и «Соль земли», а мать, Агния Кузнецова, подарила миру книги «Моя мадонна» и «Земной поклон».
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