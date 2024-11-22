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Полюбила иностранца, ухаживала за больным сыном и обвинила в смерти мужа театр. Жизнь Екатерины Марковой

Екатерина Маркова родилась в Иркутске в семье, где царила атмосфера интеллигентности и творчества. Ее отец, Георгий Марков, был известным писателем, автором произведений «Сибирь» и «Соль земли», а мать, Агния Кузнецова, подарила миру книги «Моя мадонна» и «Земной поклон».

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