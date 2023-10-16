Димитриевская родительская суббота-2023: традиции и запреты 28 октября Елена ГалицкаяВ 2023 году Димитриевская родительская суббота выпала на 28 октября, и этот день имеет особое значение для православных христиан.
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