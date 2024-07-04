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Петербургский дневник

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Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислила три знака зодиака, которым в июле повезет в любви

Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислила три знака зодиака, которым в июле повезет в любви

К примеру, Тельцам второй летний месяц сулит счастье в личной жизни Звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая, астролог и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве» о знаках зодиака, которым в июле 2024 года повезет в делах сердечных.

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